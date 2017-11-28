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'da idmanı tamamlayamadı!

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2017 13:47 Güncelleme Tarihi: 28.11.2017 13:49
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı idmanı tamamlayamadı!

'da koşunun ardından belinde ağrı hissettiği gerekçesiyle antrenmanı tamamlayamadı ve çalışmasına salonda devam etti.

, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme Turu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetimindeki idmana sakatlıkları bulunan Sosa ve Uğur'un yanı sıra salonda çalışan Volkan katılmadı. Isınma ile başlayan antrenman kondisyon çalışmalarıyla devam ederken, son bölümde tam sahada çift kale maç oynandı. Antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.

YUSUF YAZICI YARIDA BIRAKTI

Bu arada koşunun ardından belinde ağrı hissettiği gerekçesiyle antrenmanı tamamlayamadı. Genç oyuncunun salonda çalıştığı belirtildi.

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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı idmanı tamamlayamadı!
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