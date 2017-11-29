Bursa, deplasmanda kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Adanaspor, sahasında Bursaspor'a 2-0 mağlup oldu.



9'uncu dakikada sağ kanattan Josua'ın ceza sahasına gönderdiği topa Sinan gelişine sert vurdu. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.



11'inci dakikada ceza sahası çizgisinde Renan Diniz'in kaptırdığı topla kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



15'inci dakikada Bilal Yener'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sercan Kaya, hakemin ofsayt kararına uzun süre tepki gösterdi.



31'inci dakikada orta saha çizgisi üzerinde topu kapan Bilal Yener, rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.



41'inci dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla kaleye sert vuran Furkan, topu ağlarla buluşturdu: 0-2.



45+1'inci dakikada Furkan'ın ceza sahası içinde sert şutunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.



47'nci dakikada Vinicius'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top kalecide kaldı.



59'uncu dakikada Kubilay'ın ceza sahası içinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşu kaleci Hayrullah kornere çeldi.



68'inci dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Tevfik'in vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.



75'inci dakikada Delarge'nin pasıyla topla buluşan Kubilay'ın vuruşunda kaleci topu uzaklaştırmayı başardı.



77'nci dakikada Ricardo Faty'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda top kalecide kaldı.



85'inci dakikada Bilal Yener'in pasıyla buluşan Bahattin'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

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Adanaspor 0-1 Bursaspor (Furkan Soyalp) Dk:11

Adanaspor 0-2 Bursaspor Dk:41 (Furkan Soyalp)