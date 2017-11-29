Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hangi kanalda saat kaçta? Canlı izle...

Pazar akşamı Antalyaspor'u mağlup ederek moral kazanan Fenerbahçe, bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'u konuk ediyor. Şifresiz olarak yayınlanacak maç öncesi Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? sorusu yanıt arıyor. Adana Demirspor'da bu hafta teknik direktörlüğe eski futbolcu Timuçin Bayazıt getirildi. İşte iki takımın muhtemel 11'leri ve kritik detaylar...

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma 20:30'da başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Kameni, Şener, Neto, Yiğithan, Hasan Ali, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Aatif, Alper Potuk, Valbuena, Van Persie

ADANA DEMİRSPOR: İsmail Şahmalı, Erhan, Sezer, Douhadji, Tolgahan, Lingane, Yiğit İncedemir, Mendy, Lalawele, Abdülkadir, Tambe

Yaklaşık 23 yıl sonra rakip Adana Demirspor

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, yaklaşık 23 yıl sonra resmi maçta karşı karşıya gelecek. Son olarak Adana temsilcisi Türkiye'nin en üst liginde mücadele ederken iki takım 26 Şubat 1995'te karşılaşmıştı. Adana temsilcisinin İstanbul'da Fenerbahçe'ye konuk olduğu son maç ise 24 Eylül 1994'te oynanmıştı. Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi son olarak 31 Ocak 1988'de mağlup etmişti.

Dizinde yoğun ödem tespit edilen Soldado'nun 3 Aralık'taki Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağına, bir gün önce yapılacak kontrolde karar verilecek - Saha koşularına başlayan Fernandao takımdan ayrı çalışıyor. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de deplasmanda Antalyaspor'la yaptığı maçta sakatlanan İspanyol futbolcu Roberto Soldado'nun, dizinde yoğun ödem tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten, sakatlığı bulunan futbolcuların durumlarıyla ilgili yapılan açıklamada, sol dizinden sakatlanan Soldado'nun MR'sinde yoğun ödem tespit edildiği ve tedaviye başlandığı ifade edildi. İspanya'ya giden Soldado'ya ülkesinden döndükten sonra tekrar MR çekileceği ve futbolcunun Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık'ta Kasımpaşa ile yapılacak maçta oynayıp oynamayacağına bir gün önceki kontrolde karar verileceği aktarıldı. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Fernandao'nun saha koşularına başladığı, Kasımpaşa maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edildiği belirtildi. Açıklamada, takımla çalışmalarını sürdüren Robin van Perise'nin ise teknik direktör Aykut Kocaman'ın görev vermesi halinde Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında çarşamba günü Adana Demirspor ile yapılacak mücadelede forma giyebileceği kaydedildi.