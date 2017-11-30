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’ın acı günü

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2017 16:47 Güncelleme Tarihi: 30.11.2017 17:00
Güvenç Kurtar’ın acı günü

Kariyerinde birçok takımı çalıştırmış olan Teknik Direktör ’ın eşi vefat etti.

Teknik Direktör 'ın kanser hastası olduğu bilinen eşi hayatını kaybetti. Gülay Kurtar'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Fevziye Camii'nden kaldırılarak Bağçeşme mezarlığına defnedilecek.
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Güvenç Kurtar’ın acı günü
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