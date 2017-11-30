ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
CANLI | B.B. Erzurumspor - Trabzonspor
Güvenç Kurtar’ın acı günü
Gremio taraftarından çılgın kutlama!
BASKETBOL
Galatasaray dağıldı! 57 sayı fark yediler
Baskonia - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Anadolu Efes - Olimpia Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
TÜM SPORLAR
Bakan Bak, genç badmintoncuları tebrik etti
Şantaj davasında hakim karşısına çıktı
Haber turu
TRANSFER
Gökhan Ünal ile yollar ayrıldı
Orkan Çınar'a teklif yağıyor
Tok satıcı
SPOR MAGAZİN
Fikret Orman kılıç kuşandı!
Son Demirel
Öğrencilerin rehberi Orman!
YAZARLAR
TÜM
SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
Ünlülerin Instagram paylaşımları (30.11.2017)
Son dakika: Vatan Şaşmaz cinayetinde flaş gelişme
Vatan Şaşmaz'ın hamile eşi aylar sonra ilk kez görüntülendi
Erol Özsamandıracı'nın sevgilisi doğum yaptı
TÜM
GÜNAYDIN HABERLERİ
SON DAKİKA
FLAŞ HABER
Kastamonu'dan acı haber: Çocuk kemikleri bulundu!
Türkçe “yapmayın etmeyin” diye yalvardıkları günleri de göreceğiz
Güvenç Kurtar’ın acı günü
Son dakika haberi: Bahçeli, "Kılıçdaroğlu sorumlu ve ahlaki davranmıyor" dedi
TÜM
SON DAKİKA HABERLERİ
GÜNDEM
Türkçe “yapmayın etmeyin” diye yalvardıkları günleri de göreceğiz
Son dakika haberi: Bahçeli, "Kılıçdaroğlu sorumlu ve ahlaki davranmıyor" dedi
Son Dakika: Türkiye: Zirvede PYD olmayacak!
Son dakika: Emrah Serbes için istenen ceza belli oldu!
TÜM
GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
Halk Bankası'ndan açıklama
Alman devinden flaş Türkiye açıklaması: Yatırımlara devam edeceğiz
Ertem`den Halkbank açıklaması
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
TÜM
EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Kastamonu'dan acı haber: Çocuk kemikleri bulundu!
Bolu'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
Cami yangınında her şey yandı, Kur’an-ı Kerim yanmadı
Fazla hesap kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
TÜM
YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
AP'den Suudi Arabistan'a silah ambargosu çağrısı
El bombasıyla selfie hayatına mal oldu
Maarif Vakfı, Senegal’de faaliyetlerini hızlandırdı
Antartika buz sahanlığından dev bir parça daha koptu
TÜM
DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
Ünlü markalar peşinden koşuyor!
Guardiola'dan şok hareket!
Emniyet'in önünde ayağı kapana sıkıştı!
Kocaeli'nde bulundu! Ortaya çıkanlar şoke etti...
TÜM
GALERİLER
SABAH TV
HABER
ABD'deki kumpas davasıyla ne planlanıyor?
Bakan Kaya'dan FOX TV'ye ince ders!
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sahte belge tepkisi
SPOR
Mehmet Ekici zoru başardı
Zahra Lari tarihe geçti
İşte Beşiktaş Manisaspor maçının tüm golleri!
SAĞLIK
Silikon implantlar nereden yerleştirilir?
Meme büyüklüğü ne gibi sorunlara yol açar?
Göğüs büyütme yöntemleri nelerdir?
KOMİK
Sahibini ısırdığı için üzülen köpek
Çilek havuzunda çilek yiyen sevimli kız
Dışarısını görmek için trambolinde zıplayan köpek
TÜM
VİDEOLAR
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Güncel Piyasalar
Canlı Borsa
Altın Fiyatları
Dolar Kuru
Euro Kuru
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Bebeğim ve Biz
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Yol Durumu
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Medya
Astroloji
Oyun
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
Spor Haberleri
Futbol Haberleri
Güvenç Kurtar’ın acı günü
Güvenç Kurtar
’ın acı günü
İHA
Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2017
16:47
Güncelleme Tarihi: 30.11.2017
17:00
Kariyerinde birçok takımı çalıştırmış olan Teknik Direktör
Güvenç Kurtar
’ın eşi
Gülay Kurtar
vefat etti.
Teknik Direktör
Güvenç Kurtar
'ın kanser hastası olduğu bilinen eşi
Gülay Kurtar
hayatını kaybetti. Gülay Kurtar'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip
Kocaeli
Fevziye Camii'nden kaldırılarak Bağçeşme mezarlığına defnedilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
CROPY
Yükleniyor...
BENZER HABERLER
Güvenç Kurtar, Milli Takım'a talip oldu
Canlı Skor
Puan Durumu
Fikstür
TV
Süper Lig
1.Lig
İng
İsp
Alm
İta
Fra
Tüm Canlı Maçlar »
Detaylı Puan Durumu »
Detaylı Fikstür »
Tüm programlar »
ARKADAŞINA GÖNDER
Güvenç Kurtar’ın acı günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN