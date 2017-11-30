  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Futbol Haberleri
  4. Manisaspor'a Joshua Simpson şoku!

'a şoku!

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2017 12:28
Manisaspor'a Joshua Simpson şoku!

Eski futbolcusu Ariza Makukula'ya olan 1.6 milyon Euroluk borcu ödeyemeyen ve 6 puan silme cezası alan TFF 1'inci Lig ekibi Grandmedical 'un başı şimdi de 'la derde girdi.

Siyah-beyazlıların, 2009-2012 yılları arasında Ege temsilcisinde top koşturan Kanadalı futbolcuya 750 bin euro borcu olduğu ve FIFA'nın kulübe ihtar yazısı gönderdiği öğrenildi. 'un ocak ayına kadar Simpson'a parası yatırmadığı takdirde 6 puan silme cezası daha alacağı belirtildi.

Simpson'ın Makukula'nın da avukatı olan Alexis Rutman'a bu davayı verdiği öğrenilirken, yönetimin 34 yaşındaki futbolcuyla anlaşma zemini aramak için harekete geçtiği belirtildi. Maddi olarak en sıkıntılı günlerini yaşayan spor'da başkan Abdullah Mergen'in nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak konusu oldu. Şu an ligde küme düşme hattında bulunan Manisaspor'un, bu sezon borçları yüzünden toplam 9 puanı silindi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisaspor'a Joshua Simpson şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN