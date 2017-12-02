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"3-0 kazandık, daha fazla da olabilirdi"

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2017 22:14
3-0 kazandık, daha fazla da olabilirdi

Basın Sözcüsü , 'ı mağlup ettikleri mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı futbolcuları tebrik ederek sözlerine başlayan Albayrak, "Bugün her şeyini veren futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı da tebrik ediyorum. Muhteşem bir futbol, hak edilmiş bir galibiyet. 3-0 kazandık. Daha fazla da olabilirdi. Çok gol kaçırdık ancak, 3-0 da güzel bir skor. Çok mutluyuz" dedi.

ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Albayrak, "Bugün takım çok iyi oynadı, Cenk tabii ki ön tarafta gol atan adam. Tüm takıma teşekkürler, çok büyük bir mutluluk yaşattılar bize" diyerek sözlerini noktaladı.

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