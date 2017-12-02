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CANLI | T.M. Akhisarspor - E.

Giriş Tarihi: 2.12.2017 14:00 Güncelleme Tarihi: 2.12.2017 14:00
CANLI | T.M. Akhisarspor - E. Yeni Malatyaspor

'de 14. hafta heyecanı... sahasında Evkur 'la karşılaşıyor... Maçta ilk yarı oynanıyor...

'in 24. haftasında ile Evkur karşı karşıya geliyor. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı yönetiyor. Saat 14:00'da başlayan maç beIN SPORTS 1'den canlı yayınlıyor. Ayrıca karşılaşmayı sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

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T.M. AKHİSARSPOR: Lukac, Lopes, Kadir, Caner, Mustafa, Olcan, Soner, Sissoko, Ioan Hora, Larsson, Marvin

E. YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Azubuike, M. Yıldırım, Aytaç, Pereira, Adem, Khalid

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