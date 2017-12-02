CANLI | T.M. Akhisarspor - E. Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 24. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor. Saat 14:00'da başlayan maç beIN SPORTS 1'den canlı yayınlıyor. Ayrıca karşılaşmayı sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

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T.M. AKHİSARSPOR: Lukac, Lopes, Kadir, Caner, Mustafa, Olcan, Soner, Sissoko, Ioan Hora, Larsson, Marvin

E. YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Azubuike, M. Yıldırım, Aytaç, Pereira, Adem, Khalid