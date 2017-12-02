Oğuzhan: "Pozisyonları değerlendirsek fark 5-6 olabilirdi"

Galatasaray maçı öncesinde kendilerine güvendiklerini belirten Oğuzhan, "Pozisyona gireceğimizi biliyorduk. Kendimize güvenimiz tamdı. Baskılı başlamak istiyorduk ve öyle de oldu. Aslında pozisyonları ikinci devrede bulduk ama 1'inci dakikada Cenk'in yüzde yüz pozisyonu var. O top girseydi erken de bulabilirdik ve 2. yarı da girdik pozisyonlara. Medel'in, Quaresma'nın ve benim net pozisyonlarım var. Onlar girse 5-6 fark olabilirdi. Demek ki biraz daha bitiricilik çalışmamız gerekiyor" dedi.

"BU KUTSAL FORMAYI GİYMEK HERKESE NASİP OLMAZ"

Beşiktaş forması altında 200. maçına çıkan Oğuzhan Özyakup, "200. maçımı oynadım. Kupa olsun, Şampiyonlar Ligi olsun, Avrupa Ligi olsun, lig olsun forma giydim. Bu kutsal formayı giymek herkese nasip olmaz. 200. maçımı golle süslemek isterdim ki pozisyona da girdim ancak olmadı. Demek ki daha çok çalışmam gerekiyor. Final maçı olmasa da bu maç önemliydi. Galatasaray farkı koruyabilirdi, arttırabilirdik de. Biz kendimizden çok emindik. Bu da pozisyonlara yansıdı. Pozisyonları değerlendirsek farklı olabilirdi" dedi.