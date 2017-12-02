Rizespor sahasında kazandı

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Denizlispor'u 3-2 mağlup etti.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Serkan Gençerler, Gökmen Olgaç
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Milosevic, Ümit Kurt, Mehmet Uslu, Petrucci, Robin Yalçın, Özgür Çek (Dk. 85 Furkan Şimşek), Lincoln (Dk. 66 Oğulcan Çağlayan), Süleyman Koç, Kweuke (Dk. 90+2 Edomwonyi)
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Cenk Güvenç, Ömer Alp Kulga, Alperen Yazıcı, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Anıl Taşdemir (Dk. 46 Berkan Afşarlı), Barış Örücü (Dk. 90+2 Yasin Ozan), Hüseyin Atakan Üner, Kappel, Moritz
Goller: Dk. 6, 44 ve 49 Kweuke (Çaykur Rizespor) Dk. 53 Moritz, Dk. 80 Berkan Afşarlı (Denizlispor)
Kırmızı kartlar: Dk. 45 Burak Altıparmak, Dk. 89 Moritz (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Kweuke, Dk. 45 Ümit Kurt, Dk. 65 Lincoln (Çaykur Rizespor)