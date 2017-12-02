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spor sahasında kazandı

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2017 15:10
Rizespor sahasında kazandı

, sahasında konuk ettiği 'u 3-2 ile geçti.

TFF 1. Lig'in 14. haftasında , sahasında 'u 3-2 mağlup etti.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Serkan Gençerler, Gökmen Olgaç

Çaykur spor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Milosevic, Ümit Kurt, Mehmet Uslu, Petrucci, Robin Yalçın, Özgür Çek (Dk. 85 Furkan Şimşek), Lincoln (Dk. 66 Oğulcan Çağlayan), Süleyman Koç, Kweuke (Dk. 90+2 Edomwonyi)

spor: Asil Kaan Güler, Cenk Güvenç, Ömer Alp Kulga, Alperen Yazıcı, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Anıl Taşdemir (Dk. 46 Berkan Afşarlı), Barış Örücü (Dk. 90+2 Yasin Ozan), Hüseyin Atakan Üner, Kappel, Moritz

Goller: Dk. 6, 44 ve 49 Kweuke (Çaykur Rizespor) Dk. 53 Moritz, Dk. 80 Berkan Afşarlı (Denizlispor)

Kırmızı kartlar: Dk. 45 Burak Altıparmak, Dk. 89 Moritz (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Kweuke, Dk. 45 Ümit Kurt, Dk. 65 Lincoln (Çaykur Rizespor)

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Rizespor sahasında kazandı
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