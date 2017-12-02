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1. Lig'in yeni lideri gücü

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2017 15:28
TFF 1. Lig'in yeni lideri Ankaragücü

1. Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren çok kritik bir maç oynandı. gücü sahasında konuk ettiği 'u mağlup ederek liderliği ele geçirdi.

1. Lig'in 14. haftasında , 'u 2-1 yenerek, liderliği rakibinden devraldı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Özgür Yankaya, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Gençer Cansev, Mehmet Sak (Dk. 81 Ferhat Kiraz), Arif Morkaya, Sedat Ağçay, Putsila (Dk. 84 Yusuf Abdioğlu), Kenan Özer, Doka (Dk. 75 İlhan Parlak), Kehinde

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mehmet Sedef, Bulut Kaya (Dk. 61 Cleyton), İbrahim Akdağ, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 82 Serdar Özbayraktar), Drole, Rangelov (Dk. 53 Emircan Altıntaş)

Goller: Dk. 20 Drole (Ümraniyespor), Dk. 48 Appindangoye (Kendi kalesine), Dk. 58 Kenan Özer (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 25 Kenan Özer, Dk. 41 Alihan Kubalas, Dk. 59 Mehmet Sak, Dk. 66 Gençer Cansev, Dk. 87 Kehinde ve Sedat Ağçay, Dk. 90+1 Korcan Çelikay (MKE Ankaragücü), Dk. 33 Mehmet Sedef, Dk. 38 İbrahim Akdağ, Dk. 65 Vasilogiannis, Dk. 67 Appindangoye (Ümraniyespor)

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TFF 1. Lig'in yeni lideri Ankaragücü
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