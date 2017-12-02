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’un büyük takımlara karşı kabusu sürüyor

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2017 21:36 Güncelleme Tarihi: 2.12.2017 21:36
Tudor’un büyük takımlara karşı kabusu sürüyor

Igor , , , ve 'e karşı çıktığı 8. maçtan da galibiyet alamadı.

Teknik Direktörü Igor , 'a mağlup olmasıyla , ve ile oynadıkları 8. maçtan da galibiyet alamadı.

Galatasaray, 'in 14. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Igor Tudor açısından da büyük önem taşıyan derbiden alınan mağlubiyetle, Hırvat çalıştırıcının büyük takımlara karşı galip gelememe serisine devam etti. Bu müsabaka öncesinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile ligde toplam 7 kez mücadele eden Tudor, 6 kez mağlup olurken, 1 beraberlik almıştı. Bu yenilgi ile Igor Tudor, bu takımlara karşı 7. mağlubiyetini aldı.

Tudor, Galatasaray'ın başında Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir karşı oynadığı maçların sonuçları şöyle:

2016-2017
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 0
Medipol Başakşehir: 4 - Galatasaray: 0
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

2017-2018
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1
Medipol Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1

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Tudor’un büyük takımlara karşı kabusu sürüyor
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