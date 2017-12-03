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"Fatih Terim ile görüşmeler başladı"
"
Fatih Terim
ile görüşmeler başladı"
Giriş Tarihi: 3.12.2017
11:26
Güncelleme Tarihi: 3.12.2017
11:36
Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Tudor tartışılıyor.
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"Fatih Terim ile görüşmeler başladı"
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