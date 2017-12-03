Tudor'un kaderi Bilic'le aynı!

Süper Lig'de Anadolu takımlarına karşı gösterdiği performans ile dikkat çeken ancak derbilerde galibiyet alamayan Tudorlu Galatasaray'ın bu durumu, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran vatandaşı Slaven Bilic'i anımsattı. Tıpkı kendisi gibi Hırvat olan Slaven Bilic'de Beşiktaş'ı yönettiği 2 sene boyunca Siyah-Beyazlı takımın başında çıktığı 8 derbiden de galibiyet alamadan sahadan ayrılmıştı.

Derbilerde takımı iyi yönetemeyen, taktik ve teknik açıdan iyi hazırlamayan ve yaptığı oyuncu tercihleri ile sürekli eleşterilin Slaven Bilic'in benzer durumunu şimdi ise Tudor Galatasaray'ın başında yaşıyor. Bu sezonki ilk derbisinde Fenerbahçe karşısında 3'lü bir defans ile çıkan, dünkü Beşiktaş maçında da sol bekte Jason Denayer ile başlayan ve 84'üncü dakikada Linnes değişikliği yapan Tudor'un bu hareketleri en az mağlubuyet kadar eleştiriliyor.

Slaven Bilic'in Beşiktaş'tan ayrılmasına neden olan bu etkenler, Tudor için ne kadar belirleyeceği olacak, Hırvat teknik adamın Galatasaray kaderini nasıl etkileyecek göreceğiz.

SLAVEN BİLİC DERBİ KARNESİ



2013-14 sezonu

Beşiktaş-Galatasaray:0-3 (Hükmen)

Fenerbahçe-Beşiktaş:3-3

Galatasaray-Beşiktaş.1-0

Beşiktaş-Fenerbahçe:1-1



2014-15 sezonu

Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-2

Beşiktaş-Galatasaray: 0-2

Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-0

Galatasaray-Beşiktaş: 2-0

TUDOR'UN DERBİ KARNESİ:



2016-17 sezonu

Galatasaray - Beşiktaş: 0-1

Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1



2017-18 sezonu

Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

Beşiktaş - Galatasaray 3-0