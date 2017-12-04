2. ve 3. Lig kulüpleri protestoya hazırlanıyor

Spor Toto Teşkilatı'nın tasarruf kararı alması ve bu tasarrufa 2. ve 3. lig kulüplerine yapılan ödemelerden başlaması sonrası kulüpler protestoya hazırlanıyor.

TFF 2. ve 3. Lig'de mücadele eden 90 takımın maçlara geç çıkma ve başlama düdüğünden sonra sahada bir dakika hareketsiz bekleyerek protesto etme kararı aldıkları iddia edildi.

Öte yandan, Çarşamba günü Ankara Altınpark'ta bir araya gelecek 90 kulüp başkanının, 2. Lig ve 3. Lig kulüpler birliği yönetim kurulu olarak aldıkları bu kararı kamuoyuna duyuracakları öğrenildi.

SPOR TOTO TEŞKİLATI'NDAN AÇIKLAMA

Gelişmelerin hemen ardından, olayın muhataplarından Spor Toto Teşkilat Başkanı Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi.

Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilatı'nın kulüplere ödediği isim hakkının bu sene de aynı şekilde ödeneceği açıklarken, "2'nci Lig kulüplerinin her birine 200 bin TL, 3'üncü Lig kulüplerine ise 100'er bin TL ekstra ödeme yaptık" dedi.

Sezon başında bu rakamların kulüplere ödendiğini belirten Muharrem Kasapoğlu, "Şunu da belirteyim ki bu yılın sonunda yine kulüplere isim haklarını ödeyeceğiz. Yani yine hak ettikleri rakamları almış olacaklar. Bunları ben TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın ile de görüştüm. Maçlara çıkmama kararı diye bir şey yok diyor. Biz yine de çarşamba günü kulüp temsilcileri ile bu konuyu görüşeceğiz" şeklinde konuştu.