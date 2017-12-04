Kayserispor deplasmanda galip

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor karşılaşması, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
21. dakikada Kayseri temsilcisi, mücadelede öne geçti. Deniz Türüç'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mendes, pasını penaltı noktası üzerindeki Güray Vural'a çıkardı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
26. dakikada Lopes'in sağdan ortasında ön direkte Umut Bulut topa kafayı vurdu. Kaleci Haydar Yılmaz son anda uzanarak meşin yuvarlağın filelere gitmesini önledi. Pozisyonun devamında Aytemiz Alanyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
31. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza alanına ortasında Efecan Karaca, Lopes'in üzerinden kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Karşılaşma Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.