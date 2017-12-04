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deplasmanda galip

Giriş Tarihi: 4.12.2017 22:24 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 22:26
Kayserispor deplasmanda galip

'in 14. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor- karşılaşması, konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

'in 14. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor- karşılaşması, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

21. dakikada Kayseri temsilcisi, mücadelede öne geçti. Deniz Türüç'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mendes, pasını penaltı noktası üzerindeki Güray Vural'a çıkardı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

26. dakikada Lopes'in sağdan ortasında ön direkte topa kafayı vurdu. Kaleci Haydar Yılmaz son anda uzanarak meşin yuvarlağın filelere gitmesini önledi. Pozisyonun devamında Aytemiz Alanyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

31. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza alanına ortasında Efecan Karaca, Lopes'in üzerinden kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşma Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Kayserispor deplasmanda galip
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