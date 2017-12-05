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'nın en iyisi !

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2017 11:44 Güncelleme Tarihi: 5.12.2017 11:47
Brezilya'nın en iyisi Jo!

, Serie A'yı şampiyon tamamlarken takımın 30 yaşındaki golcüsü da yılın futbolcusu seçildi.

Serie A'da şampiyon olan 'ın golcüsü eski Galatasaraylı , ligde yılın futbolcusu seçildi. Ödülünü alan Jo, "İyi bir yıl geçirdim ve Corinthians taraftarının desteğinden dolayı çok mutlu oldum. Bana güvenen herkese teşekkür ediyorum ve ödülümü takım arkadaşlarıma adıyorum" dedi.

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Siyah beyazlı forma ile 34 maçta 18 gol atan Jo , takımının lig şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı. 2009-2010 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen Jo, 15 maçta 3 gol kaydetmiş ve performansının yeterli bulunmamasından dolayı gönderilmişti.

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Brezilya'nın en iyisi Jo!
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