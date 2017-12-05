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Le Guen: "Dev bir maç bizi bekliyor"

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2017 17:30
Le Guen: Dev bir maç bizi bekliyor

Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan spor’da, Fransız teknik adam Le Guen, öğrencilerine yönelik yaptığı konuşmada, "Dev bir maç bizi bekliyor. Saha içerisinde olduğu kadar dışarıda da iyi dinlenmemiz önemli. Fiziksel olarak en iyi durumumuzda olmalıyız" dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cuma Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda hazırlıklar sürüyor. Akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde, Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Antrenmanın basına açık bölümünde topla birlikte çalışmalar gerçekleştiren yeşil-beyazlılarda, sakatlıkları bulunan Batalla, Kubilay ve Agu antrenmanda yer almadı. Sakatlığı süren Ekong ise takımdan ayrı düz koşu ile çalışmayı tamamladı. Sağ kasığında zorlanma meydana gelen Arjantinli oyuncu Batalla'nın 2 gün tedavi göreceği ve Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi. Genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş'un da sağ kasığındaki zorlanma sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

HARUN TEKİN FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan kaleci Harun Tekin de kaleci antrenörü eşliğinde çalışmalarına başladı. Milli kalecinin de Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.

LE GUEN'DEN AÇIKLAMA

Antrenman öncesi Fransız teknik adam Paul Le Guen, öğrencilerine yönelik yaptığı konuşmada, "Dev bir maç bizi bekliyor. İyi çalışmalıyız. Saha içerisinde olduğu kadar dışarıda da iyi dinlenmemiz önemli. Fiziksel olarak en iyi durumumuzda olmalıyız" dedi.

Yeşil-beyazlı takım, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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