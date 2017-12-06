Başakşehir Braga maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Başakşehir gruptan nasıl çıkar?

Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı mağlup eden Medipol Başakşehir, son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş ile de Vodafone Park'ta 1-1 berabere kaldı. Tüm konsantrasyonunu UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Braga maçına veren Başakşehir'de hesaplar kazanma üzerine kurulu. Peki Başakşehir Braga maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son maçında 7 Aralık Perşembe günü sahasında Portekiz'in Braga takımı ile karşılaşacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan hakem John Beaton yönetecek. Maç, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

C Grubu'nda 5. maçlar sonunda, Medipol Başakşehir 5 puanla 3. sırada yer alırken, 10 puanla lider durumda bulunan Braga ise bu karşılaşma öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.

Başakşehir nasıl gruptan çıkar?

Gruptaki son maçında Ludogorets'i deplasmanda mağlup ederek bir üst tura çıkma şansını son haftaya taşıyan Medipol Başakşehir'in sahasında Braga'yı yenmekten başka şansı yok.

Turuncu-lacivertli ekibe gruptan çıkma adına yalnızca Braga'yı mağlup etmesi de yeterli olmayacak. Grupta iddiası kalmayan Alman ekibi Hoffenheim'ın da sahasında, 8 puanla 2. sırada yer alan Ludogorets'i yenmesi şart. Medipol Başakşehir ve Hoffenheim maçlarını kazanması durumunda, puanını 8'e yükseltecek turuncu-lacivertliler, ikili averajda üstün olduğu Ludogorets'in önünde ikinci sıraya yükselerek gruptan çıkmayı başaracak.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in muhtemel 11'i

Volkan Babacan, Júnior Caiçara, Alexandru Epureanu, Joseph Attamah, Gaël Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Mossoro, Edin Visca, Kerim Frei, Emmanuel Adebayor