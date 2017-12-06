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İşte ’ın maçı 11’i

Giriş Tarihi: 6.12.2017 21:35 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 21:39
İşte Beşiktaş’ın Leipzig maçı 11’i

Şampiyonlar Ligi G grubunda namağlup olarak yoluna devam eden , bugün grubun son maçında RB ’e konuk oluyor. Temsilcimiz bugün sahadan galibiyet veya beraberlik ile ayrılması durumunda birden fazla rekora imza atmış olacak.

Son karşılaşmalar öncesi 11 puanla tarihinde ilk kez lider çıkmayı başaran için bu akşam oynanacak mücadele formalite durumunda olsa da Kara Kartal sahadan beraberlik veya galibiyet alması durumunda Türk Futbol tarihinde birden fazla rekora imza atmış olacak.

BİRDEN FAZLA İLKİ BAŞARACAK!

Bugüne kadar oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 2 beraberlikle yenilgisiz olarak olarak devam eden Siyah-Beyazlı temsilcimiz sahadan en az 1 puan ile ayrılması durumunda ise ilk kez bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi grubunu yenilgisiz tamamlamış olacak.

Ayrıca 11 puanın üzerine çıkacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin elinde bulundurduğu rekoru da kırmış olacak. Gruplarda 9 golü bulunan Siyah-Beyazlı ekip bugün oynanacak mücadelesinde 2 gol atması durumunda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin elinde bulundurduğu 10'ar gollük rekorlarını elinden alacak.

Saat 22.45'de Arena'da oynanacak olan karşılaşmayı Macar hakem Viktor Kassai yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Tolga, Mitroviç, Necip, Caner, Tosic, Oğuzhan, Medel, Mustafa, Lens, Talisca,

LEİPZİG: Gulacsi, Klostermann, IIsanker, Orban, Halstenberg, Demme, Keita, Kampl, Bruma, Augustin, Werner

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İşte Beşiktaş’ın Leipzig maçı 11’i
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