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kader maçında!

Giriş Tarihi: 7.12.2017 20:27 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 21:12
Başakşehir kader maçında!

'ndeki temsilcilerimizden , UEFA Avrupa Ligi I Grubunda lider Braga’yı konuk ediyor.

Medipol , UEFA C Grubu 6. ve son maçında sahasında Portekiz'in Braga takımı ile karşılaşacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan hakem John Beaton yönetecek. Maç, TRT 1'den naklen yayınlanacak. C Grubu'nda 5. maçlar sonunda, Medipol Başakşehir 5 puanla 3. sırada yer alırken, 10 puanla lider durumda bulunan Braga ise bu karşılaşma öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi..

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MAÇIN ÖNEMLİ ANLAR
10. GOOOOOL- Temsilcimiz Başakşehir Edin Visça'nın şık golüyle Braga karşısında 1-0 öne geçiyor.

M. BAŞAKŞEHİR - BRAGA

STAT: 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı
HAKEM: John Beaton
SAAT: 21.00
YAYIN: TRT 1

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Epureanu, Attamah, Caiçara, Gökhan, İrfan Can, Mossoro, Kerim, Visca, Mevlüt.
TEKNİK DİREKTÖR:

BRAGA: Magalhaes, Nascimento, Raul Silva, Bruno Viana, Esgaio, Xadas, Barbosa, Horta, Vukcevic, Martins, Dyego Sousa
TEKNİK DİREKTÖR: Abel Ferreira

C Grubu'nda 5. maçlar sonunda, Medipol Başakşehir 5 puanla 3. sırada yer alırken, 10 puanla lider durumda bulunan Braga ise bu karşılaşma öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.

TUR İHTİMALİ

Medipol Başakşehir'in sahasında Braga'yı yenmekten başka şansı yok. Turuncu-lacivertli ekibe gruptan çıkma adına yalnızca Braga'yı mağlup etmesi de yeterli olmayacak. Grupta iddiası kalmayan Alman ekibi Hoffenheim'ın da sahasında, 8 puanla 2. sırada yer alan Ludogorets'i yenmesi şart. Medipol Başakşehir ve Hoffenheim maçlarını kazanması durumunda, puanını 8'e yükseltecek turuncu-lacivertliler, ikili averajda üstün olduğu Ludogorets'in önünde ikinci sıraya yükselerek gruptan çıkmayı başaracak.

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Başakşehir kader maçında!
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