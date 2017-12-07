B.B. Erzurumspor'da Kaya Tarakçı kadro dışı bırakıldı

B.B. Erzurumspor Basın Sözcüsü Metin Barlak, yaptığı yazılı açıklamada Kaya Tarakçı'nın Manisaspor müsabakası sonrasında saha içinde seyirciyle girmiş olduğu olumsuz davranışların futbolcu ahlakına yakışmayacak boyutlara ulaştığını vurguladı. T

Takım kaptanı Kaya Tarakçı'nın olumsuz davranışlarını soyunma odası koridorlarında da devam ettirdiğine dikkat çeken Barlak, "Aynı tutum ve davranışını soyunma odası koridorlarında, üstelik idareci ve teknik heyetin huzurunda da devam ettiren Kaya Tarakçı, yönetim kurulunun 06.12.2017 günü saat 18.00'de yapmış olduğu toplantı neticesinde süresiz kadro dışı bırakılmasına karar vermiştir. B.B. Erzurumspor Kulübü yönetimi, teknik heyeti ve fedakar seyirci camiasıyla birlikte müstesna bir kulüptür. Hiç bir olumsuz davranış karşılıksız bırakılamaz. Zira hiçbir irade kulübün üzerinde olmayıp vazgeçilmez de değildir" diye konuştu.