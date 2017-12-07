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: "Transfer yapmak için transfer yapmam"

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2017 11:14
İbrahim Üzülmez: Transfer yapmak için transfer yapmam

Teknik Direktörü , devre arası yapılacak transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Üzülmez, "Transfer yapmak için transfer yapmam, 7 transfer yerine 3 kaliteli oyuncu transfer edeceğiz" dedi.

ekiplerinden Teknik Direktörü , devre arası transferinin her zaman zor olduğunu belirterek alacakları oyuncuların hedefleri doğrultusunda gelmesi gerektiğini söyledi.

Üzülmez, "Çünkü ne kadar zor maçlar oynadığımız ve hedeflerimiz biliniyor. Geçtiğimiz hafta 3-0'dan sonra rahat geçer dediğimiz maçta 2 gol yiyerek son dakikalarda öldük öldük dirildik. Buraya gelecek oyuncu bu bilinçle gelmeli. Transfer yapmak için transfer yapmam. Transfer yapmak için kimseyi almamamız gerekiyor. Kaliteli iyi oyuncu alınacak, 7 değil 3 oyuncu transfer ederiz. 3 olsun kaliteli olsun. İnşallah istediğimiz oyuncuları takıma katıp deve arasını iyi geçirip bu takım beklentilere ve hedeflere cevap verecek konuma gelecektir" dedi.

spor'un her zaman kazanmak için sahaya çıktığını ifade eden Üzülmez, "İlk yarıda kalan 3 maçta hedefimiz 9 puan. Geçtiğimiz hafta kazanma adına ortaya konulan mücadele takdire şayandır. Oyunun birinci dakikasından son düdüğe kadar atabileceğin kadar atacaksın. Aynı ciddiyet içinde skor ne olursa olsun mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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İbrahim Üzülmez: "Transfer yapmak için transfer yapmam"
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