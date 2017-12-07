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güçlerinden li göstericilere müdahale: 30 yaralı

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2017 20:46
İsrail güçlerinden Filistinli göstericilere müdahale: 30 yaralı

güçlerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın kararını eden lilere müdahalesi sırasında 30 kişi yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'in başkenti olarak tanımasının ardından 'in şeridi ve Kudüs'te lar devam ediyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrindeki gösterilerde, İsrail güçlerinin protestoculara gerçek mermilerle müdahale ettiği belirtildi. İsrail askerlerinin göstericilere müdahale sırasında 30 kişinin yalandığı belirtilirken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

?Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'deki ofisinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına ilişkin "ABD'nin kararına karşı yarından itibaren yeni intifada başlatılmasını istiyoruz" demişti. Filistinliler ise çağrının ardından sokaklara döküldü. Şu anda Filistinliler Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de İsrail askerleri ile çatışıyor.
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İsrail güçlerinden Filistinli göstericilere müdahale: 30 yaralı
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