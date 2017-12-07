Karabükspor'un başkan adayı belli oldu

Karabük Valisi Kemal Çeber, TBMM eski Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve iş adamı Ziya Ünsal'ın katılımı ile yaklaşık 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, şu an Kardemir Karabükspor'a gözetmenlik yapan ve daha önce kulüpte asbaşkanlık ile basın sözcülüğü görevinde bulunan iş adamı Ziya Ünsal'ın başkanlığında kongreye gidileceğini açıkladı.

Valilik çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabükspor için Mehmet Ali Şahin'in gösterdiği özveriyi bugüne kadar kimsenin göstermediğini söyledi.



"YARINDAN İTİBAREN ÖDEMELER BAŞLAYACAK"

Şahin'in Karabükspor'u ve Karabük'ü yalnız bırakmadığını belirten Başkan Vergili, "Bizim en son nihai kararımız Ziya Ünsal başkanlığında iyi bir yönetim oluşturarak finans problemini çözüp Karabükspor'u rahatlatmak. Yarından itibaren belirli bir kısım ödeme yapılmaya başlanacak. Finans bölümümün büyük kısmı çözülmüş oldu. Genel bir şekilde şehir olarak, Kardemir olarak, herkes işin bir ucundan tutacak. Mehmet Ali Şahin Bey'in tekrardan Ankara'da farklı girişimleri var, finansman konusuyla ilgili. Tahmin ediyorum büyük bir destek alacak Karabükspor'a. Karabükspor'un problemleri önümüzdeki günlerden itibaren sırayla çözülmeye başlayıp rahatlayacaktır. İstişare sonucunda Ziya Bey'in başkanlığında devam etme kararı çıktı. Amacımız takımı fazla bir kaosa sokmadan, fazla bir arayış içine girmeden, iyi bir kadro ve iyi bir yönetimle yola devam etmektir" dedi.



ÜNSAL: "TÜM ŞEHRİ KUCAKLAYAN BİR YÖNETİM OLUŞTURULACAK"

İstişareler sonucunda isminde karar kılınan ve tek aday olarak kongreye giderek kulüp başkanlığına gelmesi beklenen Ziya Ünsal ise, "Biliyorsunuz bu genel kurulun karar vereceği bir şey, şu anda Mehmet Ali Bey, valimiz ve belediye başkanımız, oturup yapılan istişare neticesinde bu şekliyle devam etmemiz önerildi. Tabi genel kurul da uygun görürse bütün şehri kucaklayacak şekilde bir yönetim oluşturacağız. Sizler de biraz önce şahit oldunuz hakikaten, Kardemir Karabükspor için bu şehrin hepsi bütün sorumluluklarını yerine getirerek sonuna kadar Karabükspor'a destek oldular. Ben teşekkür ediyorum hepsine. Bizim üzerimize düşen Karabükspor'u istenen yere getirebilmek. Umuyorum ki çok iyi şeyler olacak. Önemli olan buydu, bu konsorsiyumun sağlanmasıydı. Bu da başarıldı. Bu konuda çalışmada bulunanlara tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"ŞEHRİN SANAYİCİLERİNİN DE MADDİ KATKILARI OLACAK"

Yolbulan ve Güleç ailelerinin Ziya Ünsal'ın başkan adaylığıyla ilgili görüş bildirip bildirmediklerine dair sorulan bir soru üzerine Ünsal, "Onların görüşleri de olumlu, hemen hemen her kesimin bu konuda bir görüşü var. Kardemir tarafının da, Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı'nın da öyle. Sanayicilerimizin de özellikle dün akşam bir toplantı ile bu konuya dahil oldular, bir miktar destekleri var. Özellikle çok teşekkür ediyorum o anlamda. Maddi anlamda da şehrimizin sanayicilerinin her zaman olduğu gibi şimdi de büyük katkıları olacak, bundan sonra da devam edecek bu katkılar. Özellikle tüccarlarımız katkı veren pozisyondaydılar. Bu süreç bundan sonra da devam edecek. Karabükspor adına çok iyi noktalara geleceği inancındayız" cevabını verdi.