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, 'da kendine geliyor

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2017 11:11 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 11:12
Salih Uçan, Sion'da kendine geliyor

’nin sezon başında ekibi ’a kiraladığı , burada gösterdiği performans ile ilerlemesini sürdürüyor. Forma giydiği 10 müsabakada 2 gol ve 3 asist yapan Uçan, kariyeri açısından Sion’da yükselişe geçti.

'nin 2012 yılında Bucaspor'dan transfer ettiği genç yıldız , sarı-lacivertlilerde 2 sezon forma giydikten sonra Roma'ya 2 yıllığına kiralık gönderilmişti. Roma formasıyla bekleneni veremeyip Fenerbahçe'ye geri dönen Uçan, bu sezon başında ekibi 'a kiraladı. Sion formasıyla ligde 10 maça çıkan genç futbolcu 2 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı.

Son olarak İsviçre Süper Ligi'nde Luzern karşısında 90 dakikada sahada kalan Salih, 1-0 geride olan takımının beraberlik golünü attı ancak Luzern'de forma giyen eski Fenerbahçeli Reto Ziegler'in penaltıdan attığı golle takımının 2-1 yenilmesine engel olamadı.

Sion formasıyla 10 numara mevkisinde görev yapan Uçan, kırmızı-beyazlı formayla kariyeri açısından büyük ilerleme kaydediyor.

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Salih Uçan, Sion'da kendine geliyor
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