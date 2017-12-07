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'de 15. haftanın hakemleri açıklandı

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2017 12:41
Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı

, 'de oynanacak 15. hafta maçlarının hakemlerini açıkladı.

'in 15'inci haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

'ndan yapılan açıklamaya göre ligin 15'inci haftasında oynanacak maçlar ve düdük çalacak hakemler şu şekilde:

8 ARALIK CUMA
20:00 Bursaspor - Fenerbahçe ()

9 ARALIK CUMARTESİ
14:00 Kasımpaşa - Trabzonspor ()
14:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe (Ali Şansalan)
16:30 Antalyaspor - Gençlerbirliği (Alper Ulusoy)
19:30 Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor (Ümit Öztürk)

10 ARALIK PAZAR
14:00 Osmanlıspor - Aytemiz Alanyaspor ()
16:30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)
19:30 Kayserispor - Beşiktaş ()

11 ARALIK PAZARTESİ
20:00 Atiker Konyaspor - Kardemir Karabükspor ()

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Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı
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