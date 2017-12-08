İşte Trabzonspor’un muhtemel 11'i

Ligde üst üste 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan, toplamda ise peş peşe 5 lig maçında da mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavililer, Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak. Zirve yarışına ortak olmak isteyen Trabzonspor, bu maçtan da 3 puanla ayrılmaya çalışacak. Saat 14.00'te Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

KADRODA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligde en son oynanan ve 3-0 kazanılan Antalayaspor maçı 11'inden farklı olarak Kasımpaşa karşısında sakatlıklar nedeniyle zorunlu değişikliğe gidecek. Sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Durica ile Okay bu maçta forma giyemeyecek. Deneyimli teknik adamın bu oyuncuların yerine Mas ile Bero'ya görev vermesi bekleniyor. Çalımbay'ın ayrıca Castillo'nun yerine de bu maçta Olcay'a şans tanıyabileceği öğrenildi.

KASIMPAŞA İLE 17'NCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 17'nci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 16 maçta Trabzonspor'un 7, Kasımpaşa'nın 4 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

6 İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Kasımpaşa maçı öncesi Trabzonspor'da 6 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo mavililerde 3'er sarı kartı bulunan ve sakatlığı devam eden Uğur'un yanı sıra, Yusuf, Olcay, Kucka, Bero ve Burak yarınki maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 16'ncı haftasındaki Bursaspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

TRABZONSPOR'UN KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Pereira, Hubocan, Mustafa, Mas- Onazi, Bero- Olcay, Yusuf, Burak- N'Doye

SAKAT: Uğur, Durica, Okay

CEZALI: Yok