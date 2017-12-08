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Ronaldo: Tarihin en iyi futbolcusu benim

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.12.2017 14:47 Güncelleme Tarihi: 8.12.2017 15:28
Ronaldo: Tarihin en iyi futbolcusu benim

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden 'in Portekizli yıldızı , tarihin en iyi futbolcusu olduğunu söyledi.

France Football dergisine konuşan Portekizli oyuncu, kendinden övgüyle bahsederek, "Benden daha iyisini görmedim. Yapamadığım şeyleri başka oyuncular da yapamıyor. Ama onların beceremediklerini sadece ben yapabiliyorum." diye konuştu.

Ödülü'nü (Ballon d'Or) beşinci kez kazanarak Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi yakalayan 32 yaşındaki Ronaldo, "Benden daha komple bir futbolcu yok. Her durumda, tarihin en iyi futbolcusu benim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 9 golle krallık yarışını önde götüren Ronaldo, ligde ise 10 maçta sadece 2 kez ağları sarsabildi.

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Ronaldo: Tarihin en iyi futbolcusu benim
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