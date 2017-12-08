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Tahkim, Lung'un cezasını kaldırdı!

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.12.2017 16:51 Güncelleme Tarihi: 8.12.2017 17:26
Tahkim, Lung'un cezasını kaldırdı!

, sporlu 'ün 1 maçlık cezasını onarken, 'un 1 maçlık cezasını kaldırdı. Lung, Beşiktaş maçında forma giyebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu , bugün yaptığı toplantıda 2 dosyayı karara bağladı. Kurul, sporlu 'ün 1 maçlık cezasını onarken, 'un 1 maçlık cezasını kaldırdı.

Alınan karalar şöyle;

Tahkim Kurulu 8 Aralık 2017 günlü (63) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
1. E.2017/462 - K.2017/473
Kayseri Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcuları Deniz Türüç ve Silviu Lung hakkındaki 'nın 07.12.2017 tarih ve E.2017-2018/435 - K.2017-2018/490 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Duruşma isteminin reddine,
- Futbolcu Deniz Türüç'ün, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Futbolcu Silviu Lung hakkında rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 1 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,
2. E.2017/463 - K.2017/474
Biga Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcusu Cenk Kasımoğlu hakkındaki AFDK'nın 30.11.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Futbolcu Cenk Kasımoğlu'nun, rakip takım futbolcusuna yönelik kural dışı harekette bulunmaktan FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verildi.

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