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UEFA 'nin en golcü takım oldu

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.12.2017 12:57 Güncelleme Tarihi: 8.12.2017 12:59
UEFA Avrupa Ligi'nin en golcü takım Zenit oldu

UEFA grup aşamalarında en çok golü atarken, kalesinde en az golü ise gördü. , ve da 6 gol ile en golcü futbolcular oldu.

UEFA 'nde grup aşamalarının sona ermesinden sonra takım ve bireysel istatistikler de belli oldu. Grup aşamalarında en çok puanı Rus ekibi topladı. L Grubu'nda mücadele eden Zenit, 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan aldı. En çok golü de yine Rus ekibi kaydetti. Zenit, rakip fileleri 17 kez havalandırdı.

VARDAR EN ÇOK GOL YİYEN EKİP

H Grubu'nda ikinci olarak bir üst tura çıkan Sırp ekibi , gruplarda en az gol yiyen ekip oldu. Kızılyıldız, 6 müsabakada kalesinde 2 gördü. Ön elemede 'yi eleyen Makedon temsilcisi ise yediği 20 gol ile grup aşamasında en çok gol yiyen takım oldu.

GOLCÜ VE ASİSTÇİLER

Grup aşamalarının en golcü ekibi Zenit'in golcüsü , 6 gol ile bireysel olarak en çok gol atan isimler arasında yer aldı. Rigoni'nin dışında 'den ve Milan'dan da 6 gol ile gruplarda en çok gol atan futbolcular oldu. En çok asist alanında ise zirvede Canales var. Zenit'in ardından gruptan ikinci çıkan 'ın İspanyol futbolcusu Sergio Canales yaptığı 5 asist ile zirvede yer aldı.

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UEFA Avrupa Ligi'nin en golcü takım Zenit oldu
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