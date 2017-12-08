UEFA Avrupa Ligi'nin en golcü takım Zenit oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının sona ermesinden sonra takım ve bireysel istatistikler de belli oldu. Grup aşamalarında en çok puanı Rus ekibi Zenit topladı. L Grubu'nda mücadele eden Zenit, 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan aldı. En çok golü de yine Rus ekibi kaydetti. Zenit, rakip fileleri 17 kez havalandırdı.



VARDAR EN ÇOK GOL YİYEN EKİP

H Grubu'nda ikinci olarak bir üst tura çıkan Sırp ekibi Kızılyıldız, gruplarda en az gol yiyen ekip oldu. Kızılyıldız, 6 müsabakada kalesinde 2 gördü. Ön elemede Fenerbahçe'yi eleyen Makedon temsilcisi Vardar ise yediği 20 gol ile grup aşamasında en çok gol yiyen takım oldu.



GOLCÜ VE ASİSTÇİLER

Grup aşamalarının en golcü ekibi Zenit'in golcüsü Emiliano Rigoni, 6 gol ile bireysel olarak en çok gol atan isimler arasında yer aldı. Rigoni'nin dışında Dinamo Kiev'den Junior Moraes ve Milan'dan Andre Silva da 6 gol ile gruplarda en çok gol atan futbolcular oldu. En çok asist alanında ise zirvede Canales var. Zenit'in ardından gruptan ikinci çıkan Real Sociedad'ın İspanyol futbolcusu Sergio Canales yaptığı 5 asist ile zirvede yer aldı.