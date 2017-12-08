Yine Fenerbahçe maçı yine rekor!

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanan maçı 38 bin 108 biletli seyirci izledi. Bu maç Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda en fazla seyircinin izlediği maç olarak tarihe geçti. Daha önceki rekor ise geçtiğimiz sezon yine bir Fenerbahçe maçında kırılmıştı. Süper Lig'de oynanan mücadelede 34 bin 622 biletli seyirci izlemiş ve Bursa Stadı'nda en çok seyircinin izlediği maç olarak tarihe geçmişti.

Bursaspor, bu sezon ise Fenerbahçe maçı öncesinde en çok seyircili maçını Galatasaray'a karşı oynamış ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçta tribünlerde 32 bin 677 biletli seyirci yer almıştı. - Bursa