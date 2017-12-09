Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi'den Fenerbahçe'ye sert yanıt

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübünün yöneticilerini, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ile ilgili açıklamasında siyah-beyazlı kulübü kullanmasından dolayı kınadığını söyledi.

BJK TV'ye açıklamalarda bulunan Çebi, "Fenerbahçe Kulübünün PFDK ile ilgili çok anlamı olmayan açıklamasına cevap vermekte tereddüt ettim. Ancak spor kamuoyunda bir algı yaratmak anlamında bir açıklama olduğu için cevap vermek gerekiyor." diye konuştu.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarına değinen Çebi, "Bu tarzı ile Fenerbahçe, hiçbir şekilde bir yere gidemez. Beşiktaş şu anda Türkiye'nin göz bebeği. Milletine karşı olan görevini yerine getirmiş bir futbol takımı var. Türkiye'nin hayranlıkla izlediği ve gurur duyduğu bir takım. Herkesin önemsediği, gurur duyduğu bir takım varken, bunu federasyonla ilgili problemlerini çözmek adına kullanan Fenerbahçe yöneticilerini kınamak istiyorum."

- "BURSASPOR MAÇINDAKİ PENALTININ PENALTIYLA ALAKASI YOK"

Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in 15. haftasında yapılan Bursaspor-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli ekip lehine verilen penaltı kararının hatalı olduğunu savundu.

Çebi, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı karşılaşmadaki penaltı kararıyla ilgili, şunları kaydetti:

"Merdivenlerin şurası boş, şurası dolu diyerek ve bundan kendisine menfaat sağlamaya çalışarak algı yaratmaya çalışmak doğru bir tutum değil. Ben de şunu mu söylemeliyim; 'Malatya maçında Atiba'ya yapılan penaltıyı vermiyorsunuz. Galatasaray maçında 2 penaltımızı vermiyorsunuz.' Bu akşam Fenerbahçe, Bursaspor ile maç oynuyor, penaltı ile hiç alakası olmayan penaltı veriliyor. Biz de bunları mı dile getirmeliyiz?"

Fenerbahçe Kulübünün açıklamasından Fenerbahçelilerin de üzüldüğünü ileri süren siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Türk spor kamuoyuna rakibiniz olan kulüplerle ilgili açıklamalar yaparak, merdivenlerin şurası boş, şurası dolu diye hareket mi etmeli, yoksa bizim gibi efendi mi davranılmalı? Efendi olmadığınız takdirde Türk sporuna katkı verilemeyeceğini biliyorum. Fenerbahçelilerin de Beşiktaş'ın adını kullanarak federasyon ile problemleri gündeme getirmekten başka amacı olmayan açıklamadan üzüntülü olduğunu düşünüyorum. Kulübü temsil eden kişinin yapacağı açıklamaların yerine oturması gerektiğini, ağırlığı olması gerektiğini düşünüyorum."

"Beşiktaş ile uğraşmayı bıraksınlar. Beşiktaş apayrı bir yerde." diyen Çebi, "Beşiktaş'a ulaşmayı amaç olarak belirlerler ise Türk futboluna daha fazla katkı verirler. Biz penaltıların peşinde koşmazken, onlar merdiven boşluklarını bahane ederek Türk sporuna katkı vermiyorlar. Kendi camialarını bile üzdüklerinin farkında değillerse, söyleyecek bir şey yok. Beşiktaş'tan uzak dursunlar, hadlerini bilsinler, kendi işlerine baksınlar. Biz sadece kendi işimizi yapıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.