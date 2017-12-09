Erzurumspor, 2 penaltıyla 'demir'i eritti!

TFF 1. Lig'in 15. haftasında BB Erzurumspor sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

42. dakikada sol kanattan Taylan'ın ortasında defasın topa elle müdahale etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Gökhan Karadeniz topu fillere gönderdi. 1-0

89. dakikada Gökhan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Hamza Younes defansın müdahalesiyle yerde kalınca hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Hamza Younes topu ağlarla buluşturdu.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Özgüç Türkalp xxx, Seyfettin Ünal xxx, Vural Gül xxx

BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu xxx, Jasmin Trtovac xxx, Tolga xxx, Hakan xxx (Stephane Acka dk. 90 ?), Lokman xxx, Gökhan Karadeniz xxx, Burhan Eşer xxx (Murat dk. 81 ?), Taylan xxx, Jasmin Scuk xxx, Erhan Çelenk xxx, Mert Nobre xxx (Hamza Younes dk. 79 xxx)



Adana Demirspor: İsmail xx, Yiğitcan xx, Joseph Douhadji xx, Batuhan xx, Erhan xx, Atakora Lalawele x (Yiğit dk. 58 x), Issoumaila Lingane xx, Robert Ndip Tambe xx, Abdulkadir xx, Savaş xx (Umut dk. 73 x), Atabey xx



Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 42 pen.), Hamza Younes (dk. 89 pen.) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Issoumaila Lingane, Batuhan, Atakora Lalawele, Robert Ndip Tambe (Adana Demirspor), Jasmin Scuk, Hakan Canbazoğlu (BB Erzurumspor)

MEHMET ALTIPARMAK:&NBSP; "ÇOK HAK ETTİĞİMİZ BİR ÜÇ PUANI ALDIK"



TFF 1. Lig'in 15. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.



Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, aldıkları galibiyeti taraftarlara armağan ettiklerini söyleyerek, "Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir mücadele ortaya koydular. Üçüncü maçımızda üç puanı aldık. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Üç puan taraftarımıza armağan ediyoruz. Maçın başından sonuna kadar bize destek oldular. 3 haftadır iyi bir oyun ortaya koymamıza rağmen üç puana ulaşamamıştık. Üzerimizde olan stresi de atlattık. Çok hak ettiğimiz bir üç puanı aldık" dedi.



TİMUÇİN BAYAZIT: "POZİSYON ÜRETMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİK"



Adana Demirspor Teknik Direktörü Timuçin Bayazıt ise her iki takım açısından da önemli bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Zor hava şartları altında oynadık. Her iki takım adına da önemli bir maçtı. İlk yarıda 20-25 dakika organize de başarılıydık, ancak ilerleyen dakikalarda organizasyonu kaybettik. Rakibe kaptırdık. Oyun kurmakta zorlandık. Sıkıntımız orta sahada organizasyonu yapmak. Bunu yapamayınca oyun hakimiyetini kaybediyoruz. İkinci yarıya da iyi başladık. Ancak pozisyon üretmekte güçlük çektik. Penaltılar için söyleyecek çok bir şey yok" diye konuştu.