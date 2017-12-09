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Stadyumu’nda tepkisi

Giriş Tarihi: 9.12.2017 21:51 Güncelleme Tarihi: 9.12.2017 21:53
Türk Telekom Stadyumu’nda Kudüs tepkisi

Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor maçında iki takımın futbolcuları beraber üzerinde ‘ kırmızı çizgimizdir’ yazılı pankart ile çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da pankartlarla açarak İsrail'e tepki gösterdi.

'in 15. haftasında Galatasaray'ın Akhisarspor'u ağırladığı mücadelede için tepki gösterildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'i başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından gelen tepkiler Süper Lig müsabakalarında da devam ediyor.

Galatasaraylı ve Akhisarlı futbolcular, 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' yazılı pankart ile çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Hz. Ali'nin sözü olan 'Bu zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun' ile 'Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır', 'Kudüs kıbledir, Kudüs miraçtır' pankartlarını tribünlerde açtı.

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Türk Telekom Stadyumu’nda Kudüs tepkisi
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