Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? - Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, grubunu lider tamamlayarak tarih yazdı. İlk kez gruptan çıkma başarısını yakalayan siyah beyazlı takım aynı zamanda Türk takımları arasında gruptan lider çıkabilen ilk takım oldu. Şimdi ise gözler İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek olan kura çekimlerine çevrildi. Yarın öğle saatlerinde gerçekleşecek olan kuralar ile ''Beşiktaş'ın rakibi kim oldu'' sorusu yanıtını bulacak. Peki tarihinde ilk kez gruplardan çıkmayı başaran Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim olacak? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİBİ KİM OLDU?

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Lig'inde son 16 turundaki rakibinin belli olacağı 2. tur kura çekimi yarın saat 14:00'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Siyah-beyazlılar gibi gruplarını ilk sırada bitiren Barcelona (İspanya), Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham (İngiltere), Paris Saint-Germain (Fransa) ve Roma (İtalya) da seribaşı kulüpler arasında yer alacak.

Basel (İsviçre), Bayern Münih (Almanya), Chelsea (İngiltere), Juventus (İtalya), Porto (Portekiz), Real Madrid, Sevilla (İspanya) ve Shakhtar Donetsk (Ukrayna) ise aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kura çekimine, ikinci torbadan girecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak.

Türk temsilcisinin bulunmadığı UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu eşleşmeleri TSİ 15.00'te belirlenecek. Son 32 turu karşılaşmaları, 15 ve 22 Şubat 2018'de yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar şöyle:



E Grubu:



Liverpool (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya): 7-0

Maribor (Slovenya) - Sevilla (İspanya): 1-1



F Grubu:



Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere): 2-1

Feyenoord (Hollanda) - Napoli (İtalya): 2-1



G Grubu:



Porto (Portekiz) - Monaco (Fransa): 5-2

Leipzig (Almanya) - Beşiktaş: 1-2



H Grubu:



Tottenham (İngiltere) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0

Real Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-2