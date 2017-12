Denizli'de sessiz maç

TFF 1. Lig'in 15'inci haftasında Denizlispor, evinde karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Ziya ceza sahası sağ tarafından son çiziye inerek verdiği pasta Kappel'in vuruşu defanstan döndü.

36. dakikada Ahmet Burak'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Chibuke'nin vuruşunda Asil bacaklarıyla önledi, dönen topa Ayite'nin vuruşu üstten dışarı gitti.

39. dakikada Anıl'ın ceza yayı üzerinden vuruşu kaleci Sifakis'te kaldı.

42. dakikada Anıl, orta sahadan aldığı topu 20 metre sürüp sol çaprazdan sert vuruşunda Sifakis tokatlayarak kornere attı.

45. dakikada Anıl'ın pasıyla buluşan Yasin arka direkte topa kötü vurunca top kaleci Sifakis'te kaldı.

60. dakikada Ayite'nin topuk pasında sol kanatta topla buluşan Ahmet Burak Solakel'in çaprazdan sert şutu az farkla yandan dışarı gitti.



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Çetin xx, Mehmet Yıldırım xx, Kemal Elmas xx

Denizlispor: Asil xx, Taşkın xx, Taha Can xx, Cenk xx, Keremcan xx, Berkan xx, Barış xx, Ziya x (Hüseyin dk. 68 x), Anıl xx, Kappel xx, Yasin x (Ramazan Tarık dk. 68 x)

Yedekler: Zeki, Ömer Alp, Burak, Şevki, Alperen, Emre, Şefik

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Samsunspor: Sifakis xx, Hasan xx, Abdülkerim x, Ömer xx, Ufuk x (Enes İslam dk. 70 ?), Çağrı xx, Kenan x, Ahmet Burak xx, Chibuike x (Gökay dk. 59 x), Samaras x (Halil İbrahim dk. 81 ?), Ayite xx

Yedekler: Furkan, Ercan, Göksu, Oğuz, Muhammet, Ahmet

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Sarı Kartlar: Asil, Taha Can (Denizlispor), Ayite, Çağrı, Kenan, Abdülkerim (Samsunspor)

BUGÜN NELER OLDU