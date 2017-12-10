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Dünyaca ünlü kulüpten mesajı

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.12.2017 21:41 Güncelleme Tarihi: 10.12.2017 22:40
Dünyaca ünlü kulüpten Kudüs mesajı

İskoçya temsilcisi 'in taraftarları, ABD'nin 'in başkenti olarak tanıma kararına, açtıkları pankartla tepki gösterdi.

İskoçya temsilcisi 'in taraftarları, ABD'nin 'in başkenti olarak tanıma kararına, açtıkları pankartla tepki gösterdi.

Celtic taraftarları, ABD Başkanı Donald 'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararını, ligde 2-2 berabere kaldıkları Hibernian deplasmanında açtıkları pankartla eleştirdi.

Kendilerine ayrılan deplasman tribününde Trump'ın kararına tepki gösteren İskoç taraftarlar, pankartta "Kudüs, 'dir" ifadesine yer verdi.

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Dünyaca ünlü kulüpten Kudüs mesajı
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