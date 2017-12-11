Avrupa Ligi kuraları çekildi! Östersunds bir tarihin daha kapısında...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu.

Aynı ülke ya da gruptan takımların yanı sıra Rus ile Ukrayna kulüplerinin eşleşemeyeceği kura çekimine, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk iki sırayı alan 24 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8 takım katıldı.

Seribaşı ekiplerin rövanşı sahalarında oynayacağı son 32 turunda maçlar, 15 ve 22 Şubat 2018'de yapılacak.

Final karşılaşması ise 16 Mayıs 2017'de Fransa'nın Lyon kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

Avrupa Ligi son 32 turu eşleşmeleri şöyle:

Borussia Dortmund (Almanya) - Atalanta (İtalya)

Nice (Fransa) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

Kopenhag (Danimarka) - Atletico Madrid (İspanya)

Spartak Moskova (Rusya) - Athletic Bilbao (İspanya)

AEK Atina (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Celtic (İskoçya) - Zenit (Rusya)

Napoli (İtalya) - Leipzig (Almanya)

Kızılyıldız (Sırbistan) - CSKA Moskova (Rusya)

Lyon (Fransa) - Villarreal (İspanya)

Real Sociedad (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

Partizan (Sırbistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

FCSB (Romanya) - Lazio (İtalya)

Ludogorets (Bulgaristan) - Milan (İtalya)

Astana (Kazakistan) - Sporting Lizbon (Portekiz)

Östersunds (İsveç) - Arsenal (İngiltere)

Marsilya (Fransa) - Braga (Portekiz)