  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Futbol Haberleri
  4. Avrupa Ligi kuraları çekildi! Östersunds bir tarihin daha kapısında...

kuraları çekildi! Östersunds bir tarihin daha kapısında...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.12.2017 16:12
Avrupa Ligi kuraları çekildi! Östersunds bir tarihin daha kapısında...

'nde son 32 turu kuraları çekildi. Galatasaray'ı eleyerek büyük bir sürprizle başladığı Avrupa macerasına doldu dizgin ilerleyen Östersunds, turun en zor rakiplerinden ile eşleşti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu.

Aynı ülke ya da gruptan takımların yanı sıra Rus ile kulüplerinin eşleşemeyeceği kura çekimine, UEFA gruplarında ilk iki sırayı alan 24 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8 takım katıldı.

Seribaşı ekiplerin rövanşı sahalarında oynayacağı son 32 turunda maçlar, 15 ve 22 Şubat 2018'de yapılacak.

Final karşılaşması ise 16 Mayıs 2017'de 'nın kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

Avrupa Ligi son 32 turu eşleşmeleri şöyle:

() - Atalanta ()

Nice (Fransa) - Lokomotiv ()

Kopenhag (Danimarka) - ()

Spartak Moskova (Rusya) - (İspanya)

AEK Atina (Yunanistan) - (Ukrayna)

Celtic (İskoçya) - Zenit (Rusya)

Napoli (İtalya) - Leipzig (Almanya)

Kızılyıldız () - CSKA Moskova (Rusya)

Lyon (Fransa) - Villarreal (İspanya)

(İspanya) - Salzburg (Avusturya)

Partizan (Sırbistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

FCSB (Romanya) - Lazio (İtalya)

Ludogorets (Bulgaristan) - Milan (İtalya)

Astana (Kazakistan) - Sporting Lizbon (Portekiz)

Östersunds (İsveç) - (İngiltere)

Marsilya (Fransa) - Braga (Portekiz)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa Ligi kuraları çekildi! Östersunds bir tarihin daha kapısında...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN