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Büyük gün! 'ın rakibi kim olacak?

Giriş Tarihi: 11.12.2017 10:17 Güncelleme Tarihi: 11.12.2017 10:27
Büyük gün! Beşiktaş'ın rakibi kim olacak?

'nde yakaladığı ivmeyle taraflı tarafsız tüm severlerin takdirini toplayan Şenol Güneş yönetimindeki , kulüp tarihi adına bir ilki daha gerçekleştirmek için ilk adımı bugün İsviçre'de atacak. Siyah-beyazlılar, Nyon kentinde saat 14.00'te gerçekleştirilecek kura çekimiyle Chelsea, Real Madrid, Sevilla, Juventus, Basel, Shakhtar ve Bayern Münih'ten biriyle eşleşip çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Son 16 turunda ilk maçlar 13-14 ya da 20-21 Şubat, rövanşlar ise 6-7 Mart ya da 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

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Büyük gün! Beşiktaş'ın rakibi kim olacak?
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