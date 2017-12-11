Büyük gün! Beşiktaş'ın rakibi kim olacak?

Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı ivmeyle taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini toplayan Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, kulüp tarihi adına bir ilki daha gerçekleştirmek için ilk adımı bugün İsviçre'de atacak. Siyah-beyazlılar, Nyon kentinde saat 14.00'te gerçekleştirilecek kura çekimiyle Chelsea, Real Madrid, Sevilla, Juventus, Basel, Shakhtar ve Bayern Münih'ten biriyle eşleşip çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Son 16 turunda ilk maçlar 13-14 ya da 20-21 Şubat, rövanşlar ise 6-7 Mart ya da 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak.