Sivas Belediyespor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın Sivas Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 19.30'da başlayacak. Sivas Belediyespor - Galatasaray maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Eşleşmenin ilk maçını İstanbul'da 5-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna yükselebilme yolunda önemli bir avantaja sahip.

Galatasaray'da bu müsabaka öncesi Mariano Ferreira, Tolga Ciğerci ve Iasmin Latovlevici'nin sakatlıkları bulunurken, Bafetimbi Gomis ise kırmızı kart cezalısı durumunda.

Teknik direktör Igor Tudor'un, Sivas Belediyespor maçında, takımda az forma şansı bulan isimleri sahaya sürmesi bekleniyor.