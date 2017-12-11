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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.12.2017 12:52 Güncelleme Tarihi: 11.12.2017 13:16
Sivas Belediyespor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında 'a konuk olacak. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 19.30'da başlayacak. Sivas Belediyespor - Galatasaray maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Eşleşmenin ilk maçını İstanbul'da 5-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna yükselebilme yolunda önemli bir avantaja sahip.

'da bu müsabaka öncesi Mariano Ferreira, Tolga Ciğerci ve Iasmin Latovlevici'nin sakatlıkları bulunurken, Bafetimbi Gomis ise kırmızı kart cezalısı durumunda.

Teknik direktör Igor Tudor'un, Sivas Belediyespor maçında, takımda az forma şansı bulan isimleri sahaya sürmesi bekleniyor.

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Sivas Belediyespor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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