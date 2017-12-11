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Sumudica’dan itirafı

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.12.2017 11:42 Güncelleme Tarihi: 11.12.2017 12:14
Sumudica’dan Umut Bulut itirafı

spor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1-1 biten Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada takım kaptanı ile ilgili bir itirafta bulundu. Sumudica, "Kaptanlığı Umut'a verdiğim zaman herkes itiraz etmişti. Umut çok büyük bir isim, benim tarafımdan binlerce tebriği hak ediyor” dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayan spor, maçın ikinci yarısının büyük bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen sahadan 1 puanla ayrıldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Marius Sumudica, takımını öne geçiren golü kaydeden ile ilgili övgü dolu sözler aktararak, "Buraya ilk geldiğim gün Umut'a kaptanlık pazubandını verdim. Herkes buna karşı çıktı. Umut geçen sene sadece 4 gol attı. Bugün 7. golüne ulaştı. Bir futbolcu düşünün yaklaşık 95 dakika koşabilen. Onun performansından çok mutluyum, çünkü benim kaptanım. Agresifliğini de takıma yansıttı. Umut ismi gerçekten çok büyük bir isim, onu tebrik ediyorum. Benim tarafımdan binlerce tebriği hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Umut Bulut, dün Beşiktaş'a attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye yükseltti.

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Sumudica’dan Umut Bulut itirafı
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