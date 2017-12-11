Sumudica’dan Umut Bulut itirafı

Süper Lig'in 15. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayan Kayserispor, maçın ikinci yarısının büyük bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen sahadan 1 puanla ayrıldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Marius Sumudica, takımını öne geçiren golü kaydeden Umut Bulut ile ilgili övgü dolu sözler aktararak, "Buraya ilk geldiğim gün Umut'a kaptanlık pazubandını verdim. Herkes buna karşı çıktı. Umut geçen sene sadece 4 gol attı. Bugün 7. golüne ulaştı. Bir futbolcu düşünün yaklaşık 95 dakika koşabilen. Onun performansından çok mutluyum, çünkü benim kaptanım. Agresifliğini de takıma yansıttı. Umut ismi gerçekten çok büyük bir isim, onu tebrik ediyorum. Benim tarafımdan binlerce tebriği hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Umut Bulut, dün Beşiktaş'a attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye yükseltti.