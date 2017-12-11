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noktayı koydu: Yüzde yüz penaltı

Giriş Tarihi: 11.12.2017 13:28 Güncelleme Tarihi: 11.12.2017 13:32
Umut Bulut noktayı koydu: Yüzde yüz penaltı

A Spor canlı yayınına bir telefon bağlantısı gerçekleştiren 'un kaptanı , maçında 'la yaşadığı ve tartışmalara neden olan penaltı pozisyonu hakkında konuştu.

'un başarılı forveti , maçında yaşanan penaltı pozisyonu hakkında A spor'da yayınlanan Spor Ajansı programına katılarak açıklamada bulundu.

Oldukça medeni bir şekilde yayına bağlanan ve pozisyon hakkında görüşlerini söyleyen Umut, 'Bence de pozisyon penaltıydı' dedi ve o anda yaşananları anlattı:

"Hakem penaltı verince ben topa vurduğumu zannettim, o yüzden isyan ettim. Aynı pozisyonla ben de bir defasında penaltı almıştım. Orada top dokunmuştum ama Cenk ayağını ayağıma koyarak penaltıyı aldı. Ben penaltı yok demiyorum zaten. Ben de hakem olsam, penaltı verirdim."

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Umut Bulut noktayı koydu: Yüzde yüz penaltı
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