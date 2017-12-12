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'dan duygusal paylaşım

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2017 15:13 Güncelleme Tarihi: 12.12.2017 15:20
Arda Turan'dan duygusal paylaşım

'da forma giyen , sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

forması giyen milli futbolcu , sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Kendisinin ay-yıldızlı formasını giyen bir çocuğun fotoğrafını paylaşan Arda, açıklama olarak ise şu mesajı paylaştı:

"İnsan yaptıklarıyla yapamadıklarının, günahlarıyla sevaplarının, hatalarıyla doğrularının... Ve daha bir çok şeyin toplamı aslında. Hepimiz istiyoruz; nefes aldığımız her saniye doğruları yapalım, hep zirvede olalım. Ama hayat bazen insanın istediği gibi gitmiyor. Onun da bir sebebi var; hayat sana bazı şeyleri öğretmek istiyor. Bu yüzden nefes aldığımız her dakika öğreniyoruz. Ben de öğreniyorum. Yıllar sonra biri gelip "Bu hayatta yapabildiğin en iyi şey neydi?" diye sorsa, düşünmeden bu fotoğrafı gösteririm. Bir çocuğun hayatına dokunabilmek, seni hiç tanımamış olmasına rağmen seni sevebilmesi, sırtına ismini yazdırabilmesi. Geri kalanı mı? O da zaten günahlarımızla, sevaplarımızla hayatın kendisi. Hayatımın kendisi; herkes gibi..."

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Arda Turan'dan duygusal paylaşım
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