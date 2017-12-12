Kurada Real Madrid çıkınca...

Fransa Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Real Madrid ile eşleşmesi Fransız basınında geniş yer buldu.

Le Monde gazetesinde yer alan haberde, PSG-Real Madrid eşleşmesinin erken final olarak görüldüğü belirtilirken, aynı zamanda PSG'nin güçlü bir rakiple eşleşmesi talihsizlik olarak değerlendirildi. Haberde, PSG'nin Belçikalı defans oyuncusu Thomas Meunier'nin "Neden bu kadar şanssızız?" yorumuna yer verildi.

Le Figaro gazetesi, bu eşleşmenin PSG açısından "zor" ama aynı zamanda "heyecanlı ve güzel" olacağını yazdı. Gazetede, PSG'nin zorlu bir rakip ile karşılaşacağı ancak zoru başarmak için bir fırsat bulunduğuna işaret edildi.

"UEFA Şampiyonlar Ligi: PSG, Real Madrid gibi korkunç bir takıma düştü" başlığını atan Le Parisien gazetesinde, Real Madrid'in performansının son senelerde çok iyi olduğu ancak son zamanlarda takımın performansında düşüş yaşandığı, bunun da PSG için bir fırsat olabileceği vurgulandı.

L'Equipe gazetesinin haberinde ise PSG'nin zorlu bir rakip ile karşılaşacağı ifade edilirken, Real Madrid'in PSG'ye karşı daha önce oynanan karşılaşmalarda iyi sonuçlar aldığı kaydedildi.