İstanbul'da sürpriz görüşme! Arda Turan...

İspanya'da yayın yapan ve Katalanlara yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo bomba bir iddiada bulundu.

Barcelona ile ilgili istihbaratlarında genelde yanılmayan gazete, İstanbul'a gelen Arda Turan'ın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile biraraya geldiğini yazdı.

Görüşmeden çıkacak sonuca göre Arda Turan'ın Barcelona'daki kariyerinin şekilleneceği ileri sürüldü. Haberde ayrıca Monaco ve Arsenal'in de Arda Turan'a ilgisinin olduğu yazıldı.

Gazete haberde yer vermemesine rağmen, görüşmede Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'un da olduğu tahmin ediliyor.

Bilindiği üzere Arda Turan bazı görüşmeler için İstanbul'a gelmiş ve öncelikle bazı eski dostlarıyla buluşmuştu.