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İstanbul'da sürpriz görüşme! ...

İspanyol gazetesi, İstanbul'a gelen 'ın başkanı ile görüştüğünü yazdı.

Giriş Tarihi: 13.12.2017 20:41
İstanbul'da sürpriz görüşme! Arda Turan...

'da yayın yapan ve Katalanlara yakınlığıyla bilinen bomba bir iddiada bulundu.

ile ilgili istihbaratlarında genelde yanılmayan gazete, İstanbul'a gelen 'ın Başkanı ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile biraraya geldiğini yazdı.

Görüşmeden çıkacak sonuca göre Arda Turan'ın Barcelona'daki kariyerinin şekilleneceği ileri sürüldü. Haberde ayrıca Monaco ve Arsenal'in de Arda Turan'a ilgisinin olduğu yazıldı.

Gazete haberde yer vermemesine rağmen, görüşmede Arda Turan'ın menajeri 'un da olduğu tahmin ediliyor.

Bilindiği üzere Arda Turan bazı görüşmeler için İstanbul'a gelmiş ve öncelikle bazı eski dostlarıyla buluşmuştu.

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İstanbul'da sürpriz görüşme! Arda Turan...
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