Son dakika: Dursun Özbek'ten flaş Arda Turan açıklaması

Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları bugün yapılan antrenmanın ardından moral yemeğinde bir araya geldi. Yeşilköy bir balıkçıda düzenlenen yemekte Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik heyet ve futbolcular yer aldı.

Dursun Özbek'ten flaş Arda Turan açıklaması

Yemek organizasyonu sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Oyuncularımızla zaman zaman bir araya geliyoruz. Bugün de yine çok keyifli bir ortamda bir araya geldik. Takımla beraber çok keyifli bir öğlen yemeği yedik. Bu tip birleşmeler, bu tip beraberlikler takıma motivasyon açısından büyük katkı veriyor" dedi.





"ARDA TURAN BİZİM EVLADIMIZ"

Ocak ayı transfer dönemi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Hem teknik heyetle hem futbol direktörümüzle hem de kulüple beraber önümüzdeki dönemi değerlendirmek için görüşüyoruz. Ama spesifik olarak Arda Turan ile bir görüşmemiz yok. Arda Turan bizim evladımız. Yazılıyor, çiziliyor ama ben hayret ediyorum. Herhangi bir görüşme olmadı. Ama bize gelen rapor çerçevesinde biz Ocak ayındaki transfer döneminde eksiklerimizi tamamlamak için çalışmalara başladık. Fazla geç kalmadan Ocak ayında gerekli transferleri yapacağız" şeklinde konuştu.

Galatasaray taraftarına da mesaj veren Dursun Özbek, " Taraftarlardan bizi desteklemelerini istiyorum. Taraftarla biz büyüğüz. Taraftarımız bizi desteklediği sürece biz şampiyonluğun en büyük adayıyız" diyerek sözlerini tamamladı.