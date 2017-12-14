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Sudamericana Şampiyonu

Arjantin temsilcisi , ilk maçı 2-1 kazandığı finali rövanşında Brezilya ekibi ile 1-1 berabere kalarak, şampiyonluğa ulaştı

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.12.2017 11:06
Sudamericana Şampiyonu Independiente
Arjantin'in Independiente takımı ilk maçı 2-1 kazandığı Sudamericana Kupası finali rövanşında Brezilya ekibi Flamengo ile 1-1 berabere kalarak, şampiyon oldu.

finalinin rövanşında ile , Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda karşılaştı.

İlk maçı sahasında 2-1 kazanan Independiente, 29. dakikada Lucas Paqueta'nın attığı golle 1-0 geriye düşse de 39. dakikada Ezequiel Barco'nun penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve şampiyonluğa ulaştı.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Flamengo'nun futbolcusu Diego Ribas, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Independiente, Güney Amerika'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupasında ikinci şampiyonluğunu yaşadı.

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Sudamericana Şampiyonu Independiente
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