Atiba 6. kez ülkesinin en iyisi

Beşiktaş Kanadalı orta sahası Atiba Hutchinson, ülkesi Kanada'dan yine onure edildi.

34 yaşındaki futbolcu Kanada'da kendi rekorunu geliştirerek 6. kez 'Yılın Erkek Futbolcusu' unvanını elde etti. Atiba, Beşiktaş ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansında da önemli rol oynadı. Beşiktaş'ta internet sitesinden yaptığı açıklama ile Atiba için kutlama mesajı yayınladı.

Kanadalı futbolcu, siyah-beyazlılarla geçirdiği 5 sezonda 179 kez forma giydi ve 8 kez fileleri havalandırdı.