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Atiba 6. kez ülkesinin en iyisi

'ın deneyimli futbolcusu , ülkesi 'da 6. kez 'Yılın Erkek Futbolcusu' seçildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2017 16:22 Güncelleme Tarihi: 15.12.2017 16:23
Atiba 6. kez ülkesinin en iyisi

lı orta sahası , ülkesi Kanada'dan yine onure edildi.

34 yaşındaki futbolcu Kanada'da kendi rekorunu geliştirerek 6. kez 'Yılın Erkek Futbolcusu' unvanını elde etti. Atiba, Beşiktaş ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansında da önemli rol oynadı. Beşiktaş'ta internet sitesinden yaptığı açıklama ile Atiba için kutlama mesajı yayınladı.

Kanadalı futbolcu, siyah-beyazlılarla geçirdiği 5 sezonda 179 kez forma giydi ve 8 kez fileleri havalandırdı.

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Atiba 6. kez ülkesinin en iyisi
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