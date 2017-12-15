Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekim Töreni, bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile bu turda mücadele edecek takımların temsilcilerinin katılacağı kura çekimi saat 15.00'te başlayacak ve A Spor ile Sabah.com.tr'den canlı yayınlanacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.

1. TORBA: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Antalyaspor, Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir.

2. TORBA: Atiker Konyaspor, Osmanlıspor, Bursaspor, Kayserispor, İstanbulspor, Boluspor, Bucaspor, Giresunspor