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'ın ankete verdiği yanıt şok etti

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen , Instagram'da bir sayfasının yayınladığı ankete verdiği cevap ile şok etti.

Giriş Tarihi: 16.12.2017 15:38 Güncelleme Tarihi: 16.12.2017 15:45
Arda Turan'ın ankete verdiği yanıt şok etti

Bu sezon Barcelona'da forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılması gündeme gelen , Instagram'da yayınlanan ankete verdiği cevap ile şaşırttı.

Hakkında sık sık transfer haberleri çıkan Arda'yla 'ın yanı sıra Fransız devi Monaco'nun da ilgilendiği iddia edilmişti.

Galatasaray'da bu transfer girişimi sık sık yalanlanırkeni, Arda Turan da İnstagram'da bir Galatasaray sayfasının "66 numaralı Arda dönmeli mi?" anketine "Hayır, dönmemeli" yanıtını verdi.

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'Türkiye'den hiçbir kulüple görüşmemiz olmadı, bunun mukavele şartlarıyla alakası da yok. Teklif gelmedi. Teklif yokken 'Evet' ya da 'Hayır' gibi bir şey demesi olamaz. Erken bir şey söylemek zor. Bir görüşmelerim var ama isim verirsem doğru olmaz. Çünkü o kulüpler "Bizi kullanıyor." diyebilir ancak sürekli olarak görüşmelerim var.' demişti.

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