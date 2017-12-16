Arda Turan'ın ankete verdiği yanıt şok etti

Bu sezon Barcelona'da forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılması gündeme gelen Arda Turan, Instagram'da yayınlanan ankete verdiği cevap ile şaşırttı.

Hakkında sık sık transfer haberleri çıkan Arda'yla Galatasaray'ın yanı sıra Fransız devi Monaco'nun da ilgilendiği iddia edilmişti.

Galatasaray'da bu transfer girişimi sık sık yalanlanırkeni, Arda Turan da İnstagram'da bir Galatasaray sayfasının "66 numaralı Arda dönmeli mi?" anketine "Hayır, dönmemeli" yanıtını verdi.

AHMET BULUT YALANLAMIŞTI

'Türkiye'den hiçbir kulüple görüşmemiz olmadı, bunun mukavele şartlarıyla alakası da yok. Teklif gelmedi. Teklif yokken 'Evet' ya da 'Hayır' gibi bir şey demesi olamaz. Erken bir şey söylemek zor. Bir görüşmelerim var ama isim verirsem doğru olmaz. Çünkü o kulüpler "Bizi kullanıyor." diyebilir ancak sürekli olarak görüşmelerim var.' demişti.